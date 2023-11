Skyteepisoden i Stavanger: Drept: - Blir aldri glemt

Noe må ha skjedd, sa han.. De to har fulgt hverandre tett siden de var små barn. Bjørnsen beskriver 41-åringen som en snill mann, med omtanke og kjærlighet for de rundt seg.. - Det er lett å tenke det verste om folk som framsetter trusler, tar andre mennesker som gisler og som skyter mot politiet. Derfor fikk jeg også fullstendig sjokk da jeg hørte at det var han som hadde gjort det - for det kunne jeg ikke i min villeste fantasi sett for meg.

