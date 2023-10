Skulle på børs med musikkprosjekt – endte i dundrende konkurs etter tap på over 80 mill.

Det manglet ikke på ambisjoner da Svein Arne Sørgård (55) ble intervjuet i DN med nyheten om atkroner i en kapitalinnhentingsrunde der blant annet den profilerte oljeservicegründeren Ståle Kyllingstad kom inn på eiersiden.

Sørgård uttalte da at det var «en klar plan frem mot 2026» og at en børsnotering lå i kortene. Selskapet hadde utviklet en app som tilbød innhold for «blodfans» av Ultimate Fighting Championship (UFC) og som var i skjæringspunktet mellom musikk og innhold, som han selv beskrev det.Nå er det klart at ACX Music er konkurs, etter at styret meldte oppbud fredag. Selskapet har til sammen tapt over 80 millioner kroner de siste fem årene.

– Det føles tungt, fordi vi jobbet med planen frem mot 2026 helt inntil i forrige uke, sier Sørgård til DN dagen etter oppbudsbegjæringen.Sørgård er opprinnelig fra Kirkenes, men har tilbrakt store deler av livet både i USA og Asia. Egentlig er han utdannet som ingeniør i Forsvaret, og har blant annet designetEtter at han startet opp ACX Music i 2017 tok det fire år før selskapet ble priset til 70 millioner kroner i 2021. headtopics.com

Ifølge Sørgård var målet å bygge ut appen til flere sporter. Det var imidlertid før man måtte innse at kassen ble tømt i et for stort temp og konkursbegjæringen ble et faktum fredag. – Det var i fjor det skar seg. Vi skulle hente et beløp vi hadde behov for fra en veldig spennende investor, men da det kom til stykket stilte vedkommende aldri opp med pengene. Det satte oss tilbake i år, sier Sørgård, som ikke vil gå nærmere inn på beløpet eller hvem investoren var.– Vi har jobbet steinhardt gjennom 2023 for å finne nye investorer, men markedet er knalltøft.

