Skrur av BankID i natt

Det betyr at tjenesten ikke vil være tilgjengelig i tidsperioden, og at du ikke kan bruke BankID for å logge deg inn noe sted.at hun håpte folk la oppgaver som de visste de skulle gjøre enten før eller etter nedetiden.

– Er det noe som må gjennomføres i det tidsrommet, må man benytte andre innloggingsmetoder, som MinID på offentlige tjenester eller kodebrikken uten BankID, sa

Les mer:

vgnett »

Her er arbeidene litt forsinka: – Skrur på varmen før julUkjente rør i bakken har forsinka arbeidene i Storgata. Med ny gatevarme skal deler av Storgata bli snøfri gjennom vinteren. Les mer ⮕

BankID skrus av i nattNatt til fredag vil det ikke være mulig å benytte seg av BankID. Årsaken er vedlikehold av tjenesten. Les mer ⮕

Stenger elevchat på grunn av mobbingHets og trakassering blir stadig vanligere hos barn fra mellomtrinn-alder. Nå må skolene må ta drastiske grep. Les mer ⮕

Dyreste strømmen i Nord-Norge på et halvt årMen ingen grunn til å klage. Les mer ⮕

Eurovision-bønn: - Utesteng Israel for folkemordIsrael har deltatt i konkurransen siden 1973. Nå ber flere om at arrangøren av Eurovision utestenger dem på grunn av den pågående krigen. Les mer ⮕

Analytiker om Nel: – Historien begynner å slå sprekkerAnalytikere forklarer dagens Nel-knekk med «totalt natta» for fyllestasjonene og risiko for inntektssmell på grunn av manglende kundebetalinger. Les mer ⮕