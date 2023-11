Skru av dette på TV-en når du spiller

Jo, fargene og bildet generelt kan i mange tilfeller være mer “korrekt,” men om man f.eks. har en C1 som er noen generasjoner bak, er lysstyrken fra før av ikke den aller beste og mye dårligere med “tone mapping” aktivert.

Årsaken er at spillene kanskje ikke sender den nødvendige metadata til TV-en som forteller den hvor mange nit som skal leveres, noe som kan resulterere i et langt mindre “sprudlende” bilde.LG har sluttet seg til noen av de største utviklerne og teknologiselskapene innen spill for å sikre den beste HDR-spillopplevelsen. Kombinert med bildekvaliteten selvopplyste piksler leverer, leverer HGiG grafikk som best matcher spesifikasjonene og ytelsesnivåene til TV-en din.

Vincent Teoh fra HDTVTest anbefaler rett og slett å deaktivere “tone mapping” på TV-en, og la spillene ta seg av jobben, på konsoll så vel på som PC. Men en fasit er det ikke: TV-er er ulike og det er også spillene, ikke minst kalibreringen av lysstyrken i spill-innstillingene. Prøv deg frem.

