Skroter omstridt kvinnenavn-påbud:

– Jeg synes det er et helt hårreisende forslag fra MDG, sa Frps Silje Hjemdal, og betegnet det som «forbudskåthet» fra miljøpartiet. Utenfor Oasen kjøpesenter i Fyllingsdalen har den nye plassen ved bybanestoppet fått navnet etter husmoren Inga-Lisa Nydokk, som sørget for rettshistorie da hun etter en skilsmisse i 1967 gikk rettens vei for å sikre seg huset hun hadde arbeidet i under ekteskapet.– Vi har sett at flere ulike initiativtakere. ikke kommunen selv, men eksterne parter, har kommet med forslag om ulike kvinner de vil hedre i bybildet, sier Nødtvedt.

– Jeg tenker at det er et klassisk eksempel på sidrumpet, gubbete høyrepolitikk. De går baklengs inn i framtiden, og tar med seg gårsdagens hegemoni, sier Nødtvedt, som innrømmer at hun fikk litt bakoversveis da hun leste det.

PÅ PLASS: Byrådets ferske Klosterhagen-erklæring har fått undertittelen «På lag med Bergen» Foto: Frode Hoff / TV 2Det er den helt ferske politikeren og mangeårige næringslivslederen Christine Kahrs som har fått jobben med å lede byens byutviklingspolitikk i tiden som kommer.

