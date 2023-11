Skremmende bjørnetrend i Japan

Tidligere har bjørneangrep på mennesker nesten utelukkende vært på bærplukkere og turgåere. Men utviskingen av det som en gang var distinkte grenser mellom bjørnens hjem i skogen og avfolkede landsbyer, har ført til hyppigere kontakt med mennesker i bebygde områder

De to representantene har den siste tiden anklaget hverandre for flere kontroversielle uttalelser, og Greene foreslo i forrige uke å innføre en resolusjon for å kunne sensurere Tlaib, etter hennes kritikk av Israelske myndigheter.

Oppkjøpet vil «fremme Disneys mål for strømming», sier medie- og underholdningsgiganten i en pressemelding. Tidligere bassist Lasse Sigfridsson ble eksludert fra bandet i 2012, og siden den gang har han blitt nektet inntekter fra bandets musik.

Han anket dommen til Høyesterett. De har nå besluttet å ikke ta opp saken, og dommen fra lagmannsretten er dermed rettskraftig. Pave Frans ga nylig ut et rundskriv der han tok opp innsatsen mot klimaendringene, og han planlegger å delta på klimatoppmøtet i Dubai om en måned. Foto: Andrew Medichini / AP / NTBPave Frans sier han skal delta på klimatoppmøtet som holdes i Dubai om en måned. Han blir den første paven som taler til FNs klimatoppmøte.

Klimatoppmøtet holdes rundt to måneder etter at paven ga ut rundskrivet «Laudate Deum» – Lovpris Gud – der han både hyllet det som er gjort på de årlige toppmøtene og kom med en advarsel. Paven mener fremskrittet på klimafronten går for sakte og sa at tidligere avtaler har manglet gode nok mekanismer for overvåking og håndheving.

