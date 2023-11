Skrekktall: Nå er det full bilkrise

Lagertømming, rentekampanjer, supertilbud og bilabonnementstjenester har nærmest slåss om oppmerksomheten. Les også Kjøpe, lease eller abonnere på bil? Én løsning kan bli overraskende billig Men dyrtid og høye renter gjør at nordmenn ikke lar seg lokke. Norges to største bilimportører, Møller og Bertel O. Steen, opplever krisen inngående og er i gang med nedbemanning.Oktober ble nok en katastrofal måned for nye bilregistreringer: Fallet var 29 prosent fra samme måned i fjor.

Totalt endte det med 8925 nye personbiler i september, ned 14 prosent fra en allerede katastrofalt dårlige september-måned. Ifølge beregninger fra Oslo Economics vil det være behov for nær 17.000 nye elbiler i måneden frem til 2030 for å nå klimamålene.

Les også Ny rapport om elbiler gir Vedum alvorlige problemer - Mange er nå svært varsomme med å prioritere nybilkjøp. Registreringstallene for nye personbiler i oktober viser dette tydelig, for i samme periode de siste par årene har vi hatt høy registreringstakt. Nå går nybilsalget virkelig i krabbegir, sier Øyvind Solberg Thorsen, sjef for Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV).

Det er verdt å merke seg at elbilene nå dominerer fullstendig: I oktober var 84 prosent av nye personbiler elbiler, og for privatkunder har den andelen vært godt over 90 prosent en stund.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NETTAVISEN: Uforståelig aldersdiskriminering av Alf (75)Alf Furuly (75) har kjørt buss i over 50 år. Nå er det full stopp, med mindre stortingspolitikerne tar til vett.

Kilde: Nettavisen | Les mer ⮕

NETTAVISEN: Slakt skaper splittelse i «Farmen»-gjengen: – Føler alle er emosjonelt avstumpetDet er tid for slakt på gården, men det er vidt forskjellige reaksjoner i gruppa.

Kilde: Nettavisen | Les mer ⮕

VGNETT: Krisekø på E18: – Trykket på den store knappenDet er full stopp på E18 i Ørje og en flere kilometerlang kø har dannet seg. Flere har stått der i mange, mange timer.

Kilde: vgnett | Les mer ⮕

VGNETT: Bekymringsmelding – et varsko for det norske demokratietDet Mosaiske Trossamfund vil melde at det er bekymringsfullt økende uttrykk for jødehat i Norge.

Kilde: vgnett | Les mer ⮕

BTNO: Koret fra Bergen ble europamester– Det er fantastisk, vi er i ekstase

Kilde: btno | Les mer ⮕