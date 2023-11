Skrekknatten i Steinkjer: – Var redd han skulle gjøre seg noe

Hun forteller at hun ikke fikk med seg at samboeren hadde kjørt inn til Steinkjer sentrum. At hun hadde lagt seg til å sove.– Jeg sendte en melding til ham om at han bør komme hjem.ULYKKEN: Den røde ringer markerer stedet der Sigve Bremset ble påkjørt i Kongens gate.Kvinnen beskriver at hun fikk en melding fra den drapstiltalte samboeren med et ølglass, og beskjed om at han skulle kjøre hjem når han hadde drukket opp.

– Han var hissig. Han ville ha meg bak kulturhuset og sloss. Men jeg ville ikke det. Da blir han irritert og går.Kriminaltekniker Tor Sverre Helland gikk gjennom videoen som viser påkjørselen av Sigve Bremset.

Utenfor kebabrestauranten sto Sigve Bremset – og flere unge og spiste nattmat. Bilen kom inn på fortauet 10–12 meter unna dem.Foto: Preben Sørensen Olsen, VGble lagt fram for retten. Kripos har redigert videoen i saktefilm – med en klokke som viser reell hastighet.Man ser også to av de andre fornærmede forsøke å bevege seg unna.Vitner har i retten forklart hvordan Bremset skal ha havnet under bilen i sammenstøtet.

– Jeg spør om det går bra med han, men jeg ser at han er borte. Øynene fester seg ikke på noe, og han blør fra nesen, forklarte han i retten mandag.Det ble tilkalt luftambulanse, men Bremsets liv sto ikke til å redde. Samme natt klokken 03.12 ble han erklært død.– Den har vært utsatt for varmgang. Det kan ha oppstått i forbindelse med akselerasjon og friksjon i jakken, sier krimtekniker Helland.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

VGNETT: Video viser skrekknatten i SteinkjerSTEINKJER (VG) En overvåkningsvideo viser øyeblikket da en i 30-åring kjører bilen inn i en folkemengde i Steinkjer natt til 9. april. Den blir mandag lagt fram som bevis i retten.

Kilde: vgnett | Les mer ⮕

TV 2 NYHETENE: Steinkjer-tiltalte erkjenner delvis straffskyldTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕

VGNETT: Massepåkjørselen i Steinkjer: Tiltalte søkte opp brutale bilder på nettetSTEINKJER (VG) Den drapstiltalte i Steinkjer skal ha søkt opp brutale bilder på nettet – som blant annet viser en trafikkulykke.

Kilde: vgnett | Les mer ⮕

VGSPORTEN: Massepåkjørselen i Steinkjer: Tiltalte søkte opp brutal video på nettetSTEINKJER (VG) Den drapstiltalte i Steinkjer skal ha søkt opp brutale bilder på nettet – som blant annet viser en trafikkulykke.

Kilde: vgsporten | Les mer ⮕

TV 2 NYHETENE: Bildrapet i Steinkjer: Tiltalte så brutale videoer for å føle seg bedreTRØNDELAG TINGRETT (TV 2): Mannen som er tiltalt for drapet på Sigve Bremstad (21) forklarte i retten hvorfor netthistorikken hans viser både henrettelser og trafikkulykker.

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕

VGNETT: Måssepåkjørselen i Steinkjer: – Ren tilfeldighet at jeg er her i dagSTEINKJER (VG) Han så Sigve Bremset bli overkjørt og drept. Selv rakk han ikke å reagere da bilen kom mot ham.

Kilde: vgnett | Les mer ⮕