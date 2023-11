Skrekkbilder fra svensk kyllingprodusent

Ifølge VG forsyner de nesten hele den svenske kyllingproduksjonen, og rundt 70 prosent av den norske. Opptakene viser tydelig dyremishandling, skriver SVT. Kanalen begrunner publiseringen av opptakene, som er gjort av en aktivistgruppe, med at de selv ikke har fått slippe inn på anleggene til Aviagen. Aviagen har ikke ønsket å stille til intervju, ifølge SVT. Likevel har direktøren i selskapet gått av som følge av avsløringen.

