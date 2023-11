Skolegården er Norges største sosiale arena

Den fungerer som en god pausearena som gjør elevene mer konsentrert i klasseromsundervisningen, men den er også mye mer enn det: Den er barnas mest brukte uteareal og en arena for sosial utfoldelse og språktrening. I en tid med mer stillesittende inneaktivitet, bør man se på skolegårdens store potensial. Disse tomtene er noe av det mest verdifulle i Norge, og det bør investeres i dem.

Kommunen har ansvar for grunnskolene og skolegårdene. Satsingen på skolegårdene varierer kraftig. I noen kommuner er det ikke avsatt midler, og det gjennomføres knapt nok reparasjoner på lekeapparat som er ødelagt. I andre kommuner har man satset stort på oppgradering av skolegårdene, som i Stavanger, der man har brukt mer enn 100 millioner kroner de siste årene.

Ettersom skolegården er Norges viktigste sosiale arena, er det også arenaen med størst risiko for mobbing og utenforskap. I 2021 ble det i gjennomsnitt brukt 135.300 kr pr. elev i grunnskolen. Av dette gikk 108.700 til undervisning og skolemateriell og 24.100 kr til lokaler og skyss. Det er uklart hvor mye som er brukt på utearealet, men det er antakeligvis en svært beskjeden sum. Om man plusser på 3000 kr pr. elev på skolegården, utgjør det mindre enn 3 prosent av kostnaden pr. elev. Med ca. 636.900 elever i den norske grunnskolen, blir dette 1,91 milliarder kr.

Dersom man virkelig vil satse på skolegården, bør det opprettes en nasjonal tilskuddsordning for skolegård som likner den man har for idrettsanlegg gjennom spillemidlene. Finansiering av tiltak til skolegård bør være 60 prosent nasjonale midler og 40 prosent egenfinansiering/kommunale midler. Hvis 3000 kr pr.

