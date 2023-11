Skjulte opptak fra kyllingproduksjon ryster:

Den europeiske giganten Aviagen er det største selskapet for avlshøner i Europa. Aviagen i Sverige forsyner nesten hele den svenske kyllingproduksjonen, og rundt 70 prosent av den norske. – Det er bilder av en kylling som ligger på bakken mens hun puster tungt, og flere andre kyllinger spiser av henne. De trekker ut tarmene og spiser henne levende. Det er kyllinger som har plukket ut fjær av hverandre, over hele kroppen, og bein på en kylling med store, skitne sår.Opptakene er bare gjort ved ett av selskapets anlegg i Sverige. Ifølge SVT viser tilsynsrapporter at de samme problemene er påvist hos flere av konsernets anlegg.

Vi ser att vårt selskap Aviagen SweChick har mislykkes med å opprettholde våre høye krav. Vi vil beklage det og forsikre om at vi gjør vårt ytterste for å løse alle mangler raskt og i sin helhet. Fra der klekkes eggene og blir til høner og haner i norsk kyllingproduksjon. Deres kyllinger ender opp i butikkhyllene, hos Coop og Norgesgruppens butikker; Kiwi, Meny, Spar og Joker.– Vi har dialog med vår norske produsent, Nortura. Det er de som kan svare på hva planen er fremover, sier konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i NorgesGruppen, Stein Rømmerud, til VG.Nortura har Norges største rugeri, med Nortura Samvirkekylling.

VG tar kontakt med Nortura før dokumentaren er publisert, og Rakkenes har kun sett et kort klipp SVT har gått ut med. Det viser– Vi reagerer kraftig på det vi ser. Det er ikke sånn det skal være, og vi reagerer på at selskapet har håndtert dette ved å lukke dørene for innsyn. Når vi har sett hele dokumentaren vil vi følge opp selskapet, sier Rakkenes.– De svarene har vi ikke nå.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

AFTENPOSTEN: Kalla skjulte bruk av astmamedisin: – Jeg våget ikke å si noeSveriges skiyndling Charlotte Kalla (36) holdt tyst om astmamedisin-bruk, følte på et stort kaos da Therese Johaug ble tatt i doping og fryktet egen karriere skulle ende med en dopingsak.

Kilde: Aftenposten | Les mer ⮕

DAGBLADET: Tiger King-stjerne Rick Kirkham fikk skade på hjernen etter fallulykke«Tiger King»-stjerna falt stygt i begynnelsen av sommeren - lite visste han at det bare var starten på marerittet.

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕

DAGBLADET: - Person påført skade med knivSiste nytt fra Dagbladet: Politiet i Innlandet fikk klokka 20.19 melding om at en person var påført skade med kniv eller lignende gjenstand i Lillehammer. - Dette hadde skjed...

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕

BLADETNORDLYS: Braste inn i kai i vår: Tirsdag tok båten inn vann ved BjørnøyaNergård-skipet som tok inn vann sør i Barentshavet tirsdag kveld, pådro seg en stygg skade i vår.

Kilde: bladetnordlys | Les mer ⮕

VGNETT: Ruud-konkurrent Taylor Fritz trakk seg fra Paris MastersTaylor Fritz har trukket seg fra Paris Masters på grunn av skade. Han var en av spillerne som sto mellom Casper Ruud og plass i sesongfinalen.

Kilde: vgnett | Les mer ⮕

DAGBLADET: Snøkaoset: Geir mistet flyet til SpaniaSiste nytt fra Dagbladet: Geir Otto Krogh (68) fra Langesund skulle ta fly fra Oslo Lufthavn til Spania i dag, men sesongens første snøvær og påfølgende trafikkaos har satt en ...

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕