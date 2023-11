Skjebneuke for Erna Solberg: – Tror hun trekker seg nå

Dette ble kjent rett etter valget, og i de nær sju ukene som har gått, har Solberg kjempet for sitt politiske liv. Valgforsker og førsteamanuensis Svein Erik Tuastad ved Universitetet i Stavanger (UiS) sier til Nettavisen at han er usikker på om Solberg må trekke seg.

– Kun hvis det etter ganske kort tid avklares at det ikke er noe kriminelt. Da vil Høyre få nok tid. For nå haster det, med tanke på valget i 2025 og at Høyre må få tid til å finne nye lederkandidater «uten panikk». – Dette halvåret er det opp til henne, men så ved årsskiftet vil organisasjonen Høyre få mer å si. De vil trolig kreve en avklaring, hvis den ikke er kommet før, tror Tuastad.

– Mer åpent hvis Økokrim sier neiDen tøffe maktkampen som fant sted i Ap på slutten av 1970-tallet blir grundig belyst i den ferske NRK-serien «Makta».Valganalytiker Svein Tore Marthinsen sier til Nettavisen at han også tror Erna Solberg trekker seg hvis Økokrim tar saken videre.

Han er enig med Tuastad i at tiden er i ferd med å renne ut for Solberg, som inntil den famøse aksjesaken ble avslørt, har regjert på Høyre-tronen med selvsikkerhet og uten konkurranse. For ordens skyld er Blindheim både medlem av Høyre og kommer fra samme sted i Bergen som Erna Solberg.– Hvis Økokrim åpner etterforskning, er det et spørsmål som Høyre og ikke minst Erna Solberg må ta da. Men det er litt krevende og sitte flere uker før de skal konkludere å kommentere ut i fra eventuelle utfall, sa Høyre-nestleder Henrik Asheim i Politisk Kvarter på NRK 19. september.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

DN_NO: Økokrim offentliggjør beslutning om det åpnes etterforskning mot Erna Solberg og Sindre Finnes fredagØkokrim offentliggjør beslutning om det åpnes etterforskning mot Erna Solberg og Sindre Finnes fredag

Kilde: DN_no | Les mer ⮕

DAGSAVISEN: Økokrim offentliggjør om de skal starte etterforskning mot Erna Solberg og Sindre Finnes fredagØkokrim vil fredag offentliggjøre sin beslutning om det skal åpnes etterforskning mot Erna Solberg og Sindre Finnes i forbindelse med aksjehandel og habilitet.

Kilde: Dagsavisen | Les mer ⮕

STVAFTENBLAD: Økokrim varsler avgjørelse om Erna Solberg og Sindre Finnes skal etter­forskes fredagFredag formiddag skal Økokrim fortelle om de skal åpne etterforskning mot Erna Solberg og ektemannen Sindre Finnes, eller ei. Økokrim-sjefen inviterer til pressetreff i etterkant.

Kilde: StvAftenblad | Les mer ⮕

E24: Økokrim varsler avgjørelse om Erna Solberg og Sindre Finnes skal etterforskes fredagØkokrim-sjefen inviterer til pressetreff i etterkant av avgjørelsen.

Kilde: e24 | Les mer ⮕

DN_NO: Mye på spill for Erna SolbergMye på spill for Erna Solberg

Kilde: DN_no | Les mer ⮕

DN_NO: Mye på spill for Erna SolbergMye på spill for Erna Solberg

Kilde: DN_no | Les mer ⮕