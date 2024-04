Skiskytterpresidenten dømt for å hjelpe Russland med verdenscuprenn og VM

Det skjedde i slutten av forrige uke. Da ble Besseberg felt i det som har blitt beskrevet som en knusende dom.

En enstemmig tingrett i Buskerud er ikke enig: Anders Besseberg ble dømt for å ha hjulpet Russland i både ord og handling. – Straffen er for streng Det er en straff for kriminelle som drapsmenn, pedofile, ransmenn og terrorister.– Besseberg og familien vil forhåpentligvis ha nok styrke til å tåle en ankebehandling etter en uforståelig lang og urimelig etterforskningstid på seks år. Jeg håper bare at lagmannsretten lander på en mer rettferdig dom, sier han.

