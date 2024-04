Skiskytteren tar karrierevalg etter sesongen

– Sesongen har vært veldig fin, både sportslig og at jeg fortsatt synes det er veldig kult. Det er kult å se at jeg fortsatt kan bli bedre når jeg er 35 år. Det har gitt mye motivasjon, sier han. 35-åringens karrierevalg etter denne sesongen har vært en het potet i skiskyttermiljøet denne sesongen. Selv har han vært tydelig på at han rett og slett ikke har visst hva han skal gjøre etter denne sesongen. Han trekker frem spesielt én ting som utslagsgivende for valget: – Magefølelse n.

Det er alltid ting som er for og imot, så det er aldri hundre prosent. Når du ender på det, er det klart at det er magefølelsen du følger. – Hva var det som veide tyngst mot å fortsette? – Det er reisingen og det som følger med, når du er blitt pappa og har reist i mange år. Du er mye bort

Skiskyting Karrierevalg Motivasjon Magefølelse Reising Familie

