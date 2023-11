Skeptiske til tilbudene under Black Week, men planlegger å handle likevel

I en ny meningsmåling fra Opinion, på oppdrag fra Prisjakt, kommer det frem at seks av ti nordmenn har manglende tillitt til tilbudene man finner under Black Week. – Det er betenkelig at denne tillitskrisen øker. I år blir det viktigere enn noen gang å sjekke prishistorikken grundig før du slår til på et av tilbudene. Sannsynligheten er stor for at «kuppet» ikke er så godt som det ser ut til, og mange med urealistiske forventninger til rabattnivået kommer til å bli skuffet, sier Reina i en pressemelding fra Prisjakt.

– Det betyr at rabatten i teorien kan settes høyere, men at tilbudet under Black Week likevel kan være ganske dårlig, påpeker Reina. – Når det er sagt; for de aller fleste vi, Black Week og Black Friday fortsatt være den beste tilbudsdagen i året, sier han.

Fra 1. oktober i år trådte en ny lov om prismarkedsføring i kraft, der butikkene nå pålegges å oppgi laveste førpris som er benyttet de siste 30 dagene før kampanjestart. – Dessverre tror jeg det nye lovverket i beste fall vil ha begrenset effekt. Loven åpner fortsatt for å forvirre kundene. Den sier ikke konkret hvordan butikkene skal markedsføre tilbudet, fordi det fortsatt er fritt frem å bruke begreper som «ordinær pris», «førpris», «normalpris» og «veiledende pris», uten at kundene har filla peiling på hva som er hva, eller hva som er korrekt prising.

