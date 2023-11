«Skal vi danse»-profilen letter på sløret om den «hemmelige» kjæresten

Overfor Dagbladet kunne Hansen den gang avsløre at de hadde vært et par i snart ett år, og at de har det fint sammen.Utover det har proffdanseren vært noe hemmelighetsfull rundt kjæresten og hvem hun er, og han har heller ikke delt noe særlig av henne i sosiale medier. Overfor Nettavisen kan han nå fortelle at det er bevisst at hun holdes «hemmelig».

– Hun er en fantastisk dame. Hun er supersøt, supergrei og supersnill. Hun gjør livet mitt bedre, smiler han.– Og hun har vært så støttende gjennom hele «Skal vi danse»-sesongen». Så er helt fantastisk, legger Hansen til.– Jeg sier det hele tiden. Nummer én, hvordan fikk du henne, og nummer to, du må fri så fort som mulig. For du vil virkelig ikke miste henne, altså, legger Alexandra Joner til.

Klare for semifinaleSom nevnte er Hansen en av proffdanserne i årets «Skal vi danse», der han og Joner har imponert stort. Inntil forrige direktesending hadde duoen aldri vært i danseduell, og de har vært forhåndsfavoritter til å komme langt gjennom hele sesongen. Lørdag måtte de derimot ut i danseduell, noe de ikke legger skjul på at var skremmende.

– Duell var dritskummelt. Vi fikk en skikkelig «reality-check» på at dette kan være over på ett minutt, sier Joner.– Duellen var egentlig ene og alene positiv for vår del. Man har godt av et «slap in the face» og en klar beskjed om at man må jobbe beinhardt for å komme videre. Så vi har fått et ekstra gir og jobber faktisk bedre og hardere, legger hun til.

