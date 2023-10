«Skal vi danse»: Gjør klart for sjokkexit

Lørdag kveld er det på tide å finne ut hvem som ikke får bli med videer til semifinalen, men heller må ta til takke med den sure fjerdeplassen i årets «Skal vi danse».. Fire dansepar skal bli til tre, og det er Alexandra Joner (33), Ulrikke Brandstorp (28), Harlem Alexander (36) og Aslak Maurstad (31) det står mellom..

Etter alle har levert hver sin dans, er det Brandstorp som for første gang topper dommernes poengliste, med 28 poeng.. Det har også blitt danset to gruppedanser, men Joner og Maurstad, og Brandstorp og Alexander på hver sin gruppe.. Etter dommerpoeng og seerstemmer er lagt sammen blir det klart at det er Joner og Alexander som må ut i duell.. Begge to har vært storfavoritter gjennom hele sesongen,og det ligger derfor an til en real sjokk-exit rett før semifinalen..

Systemet i Oslo og Bergen gjør byutvikling til en permanent krigstilstandBare to kommuner i Norge har parlamentarisme, Oslo og Bergen. Det er to for mye. Det gjør byutvikling til en permanent krigstilstand og kompromisser nesten umulig.

gjør klar 100 millioner pund for HaalandManchester City styrer nå selv utviklingen i Premier League. Tre poeng på topp med én kamp færre spilt har satt Pep Guardiola som ansvarlig i styrhuset. Sørger City for å gjøre jobben selv, er det tredje PL-trofeet på fire år et faktum.

Gjør søk med dykkere etter masseskytterLEWISTON (VG) Politiet forsikrer om at de jobber tjuefire syv i jakten på masseskytteren i Maine.

Tiåring overlevde skyting: – Hvorfor gjør noen slikt?LEWISTON (VG) Ti år gamle Zoey Levesque ble truffet av en kule fra massedrapsmannen, men overlevde. – Hun er veldig sterk, forteller en slektning VG.

Sky Sports: Frustrert Arsenal-spiller gjør seg klar for exitDet er tydeligvis ikke bare skader Thomas Partey sliter med. Etter at Declan Rice entret scenen på Emirates ble 30-åringen sendt på høyreback.

Israel om nettilgangen i Gaza: – Gjør det vi må for å sikre styrkene våreI dette nyhetsstudioet får du siste nytt om krigen mellom Hamas og Israel.