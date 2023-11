Skal få nordmenn ut

Video viser hvordan legen stikker en nål inn i skulderleddet og ved hjelp av ultralyd finner forkalkninger og deretter skyller med saltvann. Video: Stefan Moosemayer.Et begravelsesfølge blir vitne til det verst tenkelige da de skal ta farvel. Reporter: Mia Engenes Bratlie. Video: Jam pressFÅR OPPMERKSOMHET: En video fra et travelt market i den colombianske byen Medellín sprer seg på sosiale medier. Video: Jampress.GLATT: Flere fikk problemer på glatta i Oslo.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

REGJERINGEN: Nordisk råd og nordisk statsministermøteStatsminister Jonas Gahr Støre deltar tirsdag 31. oktober på Nordisk råds 75. sesjon i Oslo, og har et eget møte med de nordiske statsministrene. Alle som skal dekke arrangementene som er beskrevet nedenfor må være akkreditert, og fristen går ut fredag...

Kilde: Regjeringen | Les mer ⮕

VGNETT: Delte ut Nordisk råds Miljøpris – følg Nordisk råd-prisene herKronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit delte i kveld ut Nordisk råds Miljøpris til den svenske bedriften Renewcell.

Kilde: vgnett | Les mer ⮕

VGNETT: Nordisk råd litteraturpris til svenske Joanna Rubin DrangerNordisk råd litteraturpris for 2023 ble i kveld delt ut til Joanna Rubin Dranger i Operaen, hvor også kronprinsparet var til stedet.

Kilde: vgnett | Les mer ⮕

: Nordisk råd oppretter gruppe for kunstig intelligensStatslederne i Nordisk råd er enige om å opprette en arbeidsgruppe for å se på hvordan kunstig intelligens (AI) påvirker demokratiet.

Kilde: | Les mer ⮕

VGSPORTEN: Stoltenberg til Nordisk Råd: Ingen tegn til at Russland planlegger for fredNatos generalsekretær Jens Stoltenberg advarte de nordiske landene mot å ta fokus vekk fra Ukraina mens konflikten i Gaza pågår for fullt.

Kilde: vgsporten | Les mer ⮕

DAGBLADET: SE NÅ: Nordisk råd møtes på StortingetEt trygt, grønt og ungt Norden er hovedtemaene på Nordisk råds 75. sesjon i Oslo fra 30. oktober til 2. november. På dagsordenen står blant annet Norden i Nato, hvordan vi fremskynder den grønne omstillingen og unges deltakelse i demokratiet.

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕