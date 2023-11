Skal bygge prototyp av ny, flytende havvindturbin

De flytende turbinene, som her krenger med vinden, kan installeres nærmere hverandre i havet enn de tradisjonelle, med tre rotorblader som roterer rundt en horisontal akse.Det norske selskapet World Wide Wind AS har utviklet et helt nytt design for offshore flytende vindturbiner. Nå skal prototypen produseres på AF-verftet i Vats i Rogaland.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TV 2 NYHETENE: «Skal vi danse»: Dette har ikke skjedd i «Skal vi danse» på nesten ti årÅrets sesong av «Skal vi danse» bryter et spesielt mønster etter flere år.

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕

DAGBLADET: IDF: Skal ha reddet gissel på GazaSiste nytt fra Dagbladet: Den israelske hæren IDF hevder å ha berget ut en kvinnelig soldat fra Gaza i en bakkeoperasjon mandag. Kvinnen ble tatt som gissel da Hamas gikk til ...

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕

DAGBLADET: Oslo: Skal ha truet vekter med pistolSiste nytt fra Dagbladet: En vekter skal ha blitt truet med pistol etter å ha konfrontert to personer som hoppet over et gjerde inn på et avsperret område på Rodeløkka i Oslo. ...

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕

DAGBLADET: Krigen mellom Israel og Hamas Grufulle detaljer: Skal ha blitt halshogdTysk-israelske Shani Louk døde i Hamas' angrep på Israel, bekrefter familien. Ifølge den israelske presidenten er hodeskallen hennes funnet.

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕

BLADETNORDLYS: Nå skal alt avgjøres: Disse starter mot MoldeDet er duket for en skikkelig toppkamp i Molde. Det skjer uten toppscoreren fra start.

Kilde: bladetnordlys | Les mer ⮕

VGNETT: Hemmelig Hamas-møte i Oslo skal ha blitt droppet: Skylder på HuitfeldtSommeren 2022 skal daværende utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) ha vært involvert i et forsøk på å skape en ny Oslo-kanal med Hamas. Det forteller den israelske aktivisten og spaltisten Gershon Baskin til VG.

Kilde: vgnett | Les mer ⮕