Skøytesporten står uten TV-avtale like før sesongstart

Les mer:

btno »

Hva vil vi høste av det som sås i årets statsbudsjett?I det store og det hele ser det ut til at Støre ikke putter pengene der det monner i det grønne skiftet. Les mer ⮕

– Det er ganske feminint her, til tross for at det bor en mann her også– Det lyse badet med marmor og gulldetaljer, kjøkkenet og walk in-garderoben er det som betyr ekstra mye for meg i boligen, sier Kaja-Marie Christensen (32). Les mer ⮕

Maja Lunde: «Lukkertid» Når alt stopper oppMaja Lunde oppviser en psykologisk innsikt og evne til å beskrive en krisesituasjon, men det er noe uforløst ved hennes nye roman. Les mer ⮕

- Russland henretter sine egneDet russiske forsvaret straffer soldater som ikke følge ordre, påstår Det hvite hus. Les mer ⮕

Snøværet er avblåstDet ser ut til at det varslede snøværet lar vente på seg. Les mer ⮕

Skikonfliktene: Det handler om pengerDet gjør inntrykk når en 23-åring ikke orker mer. Ligger det noe annet bak? Les mer ⮕