Sjokkert Saltnes om vrakingen: - Dypt uenig

Bodøværingene vant 3-1 etter scoringer av Albert Grønbæk, Faris Pemi Moumbagna og Ulrik Saltnes, før Bodø/Glimt-stopper Brede Moe var uheldig og satte ballen i eget mål på overtid.

Saltnes kom inn fra benken og scoret 3-0 etter å ha blitt vraket fra start. Midtbaneprofilen mener at han skulle vært i startelleveren.– Jeg ble egentlig ganske sjokkert. Jeg var dypt uenig, og jeg sa det til Kjetil også, men vi har 30 pluss gode fotballspillere, så det er naturlig å rullere litt, men jeg ser verden fra eget perspektiv, og jeg var dypt uenig, fortsetter 30-åringen fra Brønnøysund.– Jeg følte jeg gjorde det meste jeg kunne gjort i dag.

Seieren gjør at Bodø/Glimt er oppe på andreplass i Conference League-gruppen med fire poeng på tre kamper. Club Brugge topper med sju poeng etter 3-1-seieren over Lugano tidligere på kvelden. – Dette var en ekstremt viktig seier for Bodø/Glimt, for etter tapet hjemme for Club Brugge sist var det kun seier som var godt nok i kveld, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen. headtopics.com

JUBELEN STILNET: Nino Zugelj hadde en ball i mål mot Besiktas, men Bodø/Glimt-innbytteren fikk scoringen annullert for offside etter en VAR-sjekk. Foto: Mats Torbergsen / NTB– Besiktas hadde sine muligheter i kampen, men måten Kjetil Knutsen sitt Bodø/Glimt vinner på er mektig imponerende.

