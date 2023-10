Sjette strake seier for VIF: – Gjør ikke mer enn vi må

To scoringer fra Sander Thoresen – begge i powerplay over en periode på seks minutter i 2. periode – var det som vippet kampen i Vålerengas favør. Etter kampen var Thoresen både fornøyd og lettet.

– Det har buttet litt for meg på scoringsfronten så langt denne sesongen, så det var deilig å se pucken gå i mål. Jeg har spilt bra i det siste, men ikke fått noe uttelling foran motstanderens mål. Det var deilig å bidra den veien også. Jeg synes jeg jobber og står på og får betalt over hardt arbeid over tid. Det viktigste er selvfølgelig tre poeng, men det hjelper på selvtilliten at man kan bidra og score, sier han.

Vålerenga har nå vunnet seks kamper på rad, og den gode formen har tatt laget opp i 33 poeng på 13 kamper. Det er kun Storhamar som står med flere poeng (38 på 14 oppgjør). – Vi vet vi har mer å gå på, men vi er solide i de seks kampene og vinner de fortjent. Nå kommer en tøff bortekamp mot Sparta Sarpsborg, så toppkamp mot Storhamar på lørdag. Vi må ha fullt fokus til de kampene. Det hadde vært utrolig deilig å fortsette den streaken med strake seire, sier tomålsscoreren. headtopics.com

– Iblant har jeg kanskje litt for høye krav, men de klarer det hver kamp, og vi viser at vi er et lag som kommer til å slåss i toppen. Jeg er stolt over gutta, som har vunnet seks på rad, men man blir jo aldri fornøyd. Det er alltid ting å jobbe med, sier Andersson.Vålerenga tok oppskriftsmessig ledelsen etter fire og et halvt minutt ved Thomas Olsen. Mathis Olimb fant Olsen, som ikke fikk kontroll over pucken fra to meter.

