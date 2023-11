Sjeldne sykdommer nedprioriteres: Ber helsepolitikerne trekke i nødbremsen

TV 2 har i flere saker fortalt om personer med sjeldne sykdommer som kjemper for å få livsviktig medisin, men som ikke får det på grunn av høy pris. – Når Jan Petter ikke får denne medisinen, vil han til slutt ende opp i rullestol og pustemaskin, sier Mesteig.TV 2 har i serie reportasjer fortalt om Blankholm som lider av den svært sjeldne diagnosen «Pompes sykdom».

Helseforetaket viser til at prisen er for høy og har bedt beslutningsforum Nye metoder vurdere saken. Bestillerforum for nye metoder beslutter hvilke metoder som skal gå til nasjonal metodevurdering og hvilken type metodevurdering som skal utføres.

– Fortsatt har ikke regjeringen adressert eller signalisert at de vil gi Jan Petter og de som lever med en sjelden diagnose, en ordentlig omtale og behandling i den kommende prioriteringsmeldingen, mener koalisjonen.I en rapport som analyseselskapet Menon har utarbeidet for legemiddelprodusenten Sanofi, er konklusjonen at dagens prioriteringssystem bidrar til en systematisk ned prioritering av sjeldne sykdommer.

