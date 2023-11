Sjelden 17,6 karat blå diamant skal auksjoneres i Genève

04.11.2023 11:28:00 vgnett 1 min.

Diamanten, kjent som «Bleu Royal», er av den sjeldne sorten. – Det som gjør Bleu Royal så sjelden og spesiell, er størrelsen. Med 17,6 karat er det den største av sitt slag, sier Christie's er et av verdens ledende auksjonshus. De mener at diamanten kan selges for opptil 50 millioner dollar, rundt 550 millioner kroner, på auksjon i Genève i Sveits tirsdag neste uke. I 2016 solgte Christie's en sjelden, 14,6 karat blå diamant kjent som «Oppenheimer Blue» for mer enn 57 millioner dollar.