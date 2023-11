Sjømateksporten stiger til 18,4 milliarder i oktober – det høyeste noensinne

BELARUS står for den største verdiveksten i eksporten for norsk ørret, etter at salget ble stoppet i lang tid som følge av krigen. Siden i sommer er salget derimot gjenopptatt. Bildet er en illustrasjon fra en tidligere anledning og ikke knyttet til saken.Totalt solgte Norge sjømat til utlandet for 18,4 milliarder kroner i oktober. Det er 3,3 milliarder mer enn på samme tid i fjor og det høyeste noensinne, ifølge Norges sjømatråd.

Polen, Frankrike og Danmark var de største markedene for laks i oktober. Både Polen og Danmark er store videreforedlingsland. – Mye av oppgangen skyldes nok produksjon av varer for julesalget, spesielt røykelaks, forklarer Sjømatrådets analytiker Paul Aandahl.For ørret økte verdien med 26 prosent til 570 millioner kroner. Her er det Belarus som hadde størst verdivekst på 37 millioner kroner, mot ingenting i oktober fjor.Salg av mat er unntatt krigssanksjonene som gjelder Russland og Belarus.

Aandahl er usikker på grunnen til det. Men han viser til at det trolig kommer norsk fisk til Belarus også når det ikke dukker opp i statistikken, via andre land.Norge eksporterte 1.870 tonn fersk torsk til en verdi av 118 millioner kroner i oktober, ned 11 millioner kroner fra oktober i fjor.eksportverdien av fersk torsk i oktober var oppdrettstorsk.

Totalt ble det i oktober eksportert 890 tonn fersk oppdrettstorsk, til en verdi av 52 millioner kroner.Oktober-tallene var høyere enn Sjømatrådet ventet. Analytiker Aandahl anslår at tallene kan være 3 prosent for høye denne måneden, men vil ennå ikke justere tallene.Sjømatrådet jobber sammen med den norske sjømatnæringen for å øke verdien av norsk sjømat i etablerte og nye markeder verden over.

