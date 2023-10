Politiet i Oslo melder mandag morgen om at en bil har sklidd av veien og krasjet med autovernet på E 18 innover mot Oslo klokken 05.56– Vi er fremme på stedet og kan heldigvis konstatere at det ikke er skade på fører, kun materielle på bilen. Fører, ei kvinne i 30-årene, får førerkortet beslaglagt da hun har sommerdekk på bilen, melder operasjonsleder Line Skott.I vinter kan det bli umulig å få tak i Apocillin.

En representant for indiske myndigheter sier at mer enn 90 mennesker var om bord i de to togvognene som ble påkjørt. – Antallet usolgte boliger er sterkt økende. Det er faktisk rekordhøyt sammenlignet med de siste fem årene, sier administrerende direktør Hedda Ulvness i Eie eiendomsmegling.– Vi er i en priskorrigeringsfase. Det finnes både kjøpere og selgere der ute. Kunsten nå er å få de til å enes om pris, sier hun.

Støre har selv hatt sine egne barn, og har nå barnebarn i Steinerskolen. Nå jobber han aktivt for å hindre at andre barn skal få de samme mulighetene, sier Abid Raja, utdanningspolitisk talsperson i Venstre. Foto: Frederik Ringnes / NTB

Rundt 150 grunnskoler rammes. Flere skoler har varslet kutt i antall lærere og kuttet kan bety kroken på døren for flere skoler. – Vi vil ta vare på et rettferdig finansieringssystem for friskolene, og ta vare på de pedagogiske alternativene og livssynsskolene vi har i dag, sier statssekretær Synnøve Mjeldheim Skaar (Ap) i Kunnskapsdepartementet til NRK.Partene begynte forhandlingene i 2018. Siste møte fant sted i Osaka i Japan i helgen. Samtalene mellom Australias handelsminister Don Farrell og EUs handelskommissær Valdis Dombrovskis førte ikke til noen fremgang.

En talsperson for EU-kommisjonen sier at EU var optimistisk forut for møtet, men at Australia på nytt kom med landbrukskrav som EU ikke godta. EU-kommisjonen står imidlertid klar til å fortsette forhandlingene, står det i uttalelsen.

