Sitcom i Svingen

match: Ganske vanlige familier har en ganske vanlig adventstid i ei lita bygd der fellesskapet binder dem sammen. Alle vil det beste, men ingen er perfekte, og derfor trenger innbyggerne i Svingen hverandre.koselig scenografi der Svingens små hus minner om telt der det alltid er plass til en til. Der det er hjerterom, er det husrom.Handlingen er konsentrert rundt de største og viktigste hendelsene.

JULESPØK: Marvin (Kristoffer Sagmo Aalberg, nummer to fra venstre), har mange julespøker på lur i Svingen – ikke alle er like gjennomtenkte. For eksempel her, når han planlegger engleheising og fyrverkeri under julegrantenningen.

Visst er det gøy, men samtidig har forestillingen et preg av å gå fra sketsj til sketsj, særlig før pause. Denne effekten understrekes av at Marvin ber tomannsOg dette er det ikke noe i veien med, ikke egentlig. Barn elsker sitcom, NRK lager jo selv drøssevis av slike program for denne målgruppen.maskinen. headtopics.com

STRÅLENDE: Ameli Isungset Agbota gjør en strålende Victoria og binder forestillingen godt sammen tematisk. Her med lillebror Morten Mygg (Sondre Flatebø Trætteberg). STARTVANSKER: Victoria (Ameli Isungset Agbota) er ny i Svingen – og ikke særlig hyggelig. Linus (Kristian Berg Jåtten) synes det er vanskelig å forholde seg til henne, men prøver å være hyggelig. Snart tør de opp, begge to.

VARMT OG HJERTELIG: De små husene i Svingen er små, men fulle av hjerterom i Gjermund Andresens varme scenografi. Her er Biggen (Frode Bjorøy) og datteren Åsa (Lykke Kristine Moen).Tematisk har Indregard hentet frem sentrale episoder. headtopics.com

Ameli Isungset Agbota gjør en sentral rolle som den overlegne (og sårbare) innflytteren Victoria. Gjennom solid spill, mimikk og porsjonering av detaljer er hun en sentral drivkraft i historien.

Dette er en grunn til å tenke seg godt om før HalloweenLekevåpen kan ende med politiaksjon og anmeldelse. Les mer ⮕

TV-anmeldelse «Makta»: Setter en ny standardOppfinnsomt, kreativt og forrykende gøy om landsmoder Gro Harlem Brundtlands vei til maktens tinder. Les mer ⮕

Anmeldelse: «Livet er ikke det verste man har, og om litt er grøten klar»Filmanmelder Les mer ⮕

Anmeldelse: «Stjernekamp» - NRK1 Vi anmelder «Stjernekamp»Semifinale i «Stjernekamp». Les mer ⮕

Trener Gjert Ingebrigtsen anmeldt for ukjent sakAdvokaten til Gjert Ingebrigtsen bekrefter at det er levert en anmeldelse mot treneren, men detaljene er ukjente. Politiet har igangsatt etterforskning basert på et innlegg fra brødrene Ingebrigtsen i VG. Les mer ⮕

Avslører Liverpool-møte med Martin Ødegaard: – Legger alltid merke til detDen spanske fotballprofilen bet seg spesielt merke i én ting ved den norsk lysluggen. Les mer ⮕