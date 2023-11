Siste nytt i krigen mellom Israel og Hamas

USAs president Joe Biden tar til orde for det han kaller en «pause» i kamphandlingene mellom Israel og Hamas på Gazastripen. Biden deltok på et innsamlingsarrangement for den kommende valgkampen der han holdt tale foran rundt 200 personer onsdag. Under talen ropte en kvinne i salen:Det hvite hus sendte senere ut en oppklarende melding der det heter at Biden henviste til gislene, ikke fangene, som Hamas bortførte fra Israel under angrepet 7. oktober. 1400 personer ble drept og over 200 tatt som gisler.

Det hvite hus har tidligere sagt at det støtter en «humanitær pause» slik at humanitær hjelp kan sendes inn på Gazastripen og slik at gislene kan hentes ut.Hamas-kontrollerte helsemyndigheter på Gazastripen opplyser at minst 195 palestinere er drept i Jabalia-angrepene.

I tillegg ligger det rundt 120 savnede under ruinene, og minst 777 andre er såret, ifølge tallene islamistgruppen Hamas la fram ved midnatt natt til torsdag.

