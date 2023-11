Siste nytt i krigen mellom Israel og Hamas

Den israelske statsministeren Benjamin Netanyahu bekrefter dokumentet, men understreker at det er et «uferdig utkast» til et forslag. Ifølge dem som har utarbeidet dokumentet, ville det å flytte palestinerne til Sinai være det beste for Israels sikkerhet.

Der skal altså palestinerne først bo i telt. Så skal det bygges byer på Sinai. Det vil dessuten være flere sikkerhetssoner som sikrer at Palestinerne ikke kommer inn i Israel, ifølge dokumentet. En talsperson for de palestinske myndighetene på Vestbredden, mener dokumentet røsker opp i minnene fra Nakba – katastrofen. Da hundretusener av palestinere ble tvunget til å forlate hjemmene sine i 1948.ikke vil ta imot palestinske flyktninger.Angrepene på Jabalia flyktningleir, som Israel tok på seg skylden for, kan være krigsforbrytelser.

– Gitt det høye antallet sivile ofre og omfanget av skadene som fulgte de israelske angrepene på Jabalia flyktningleir, er vi er seriøst bekymret for at dette er uproporsjonale angrep som kan være krigsforbrytelser, skriver de.For mindre enn 3 timer siden

