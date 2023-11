Siste nytt i krigen mellom Israel og Hamas

Den israelske statsministeren Benjamin Netanyahu bekrefter dokumentet, men understreker at det er et «uferdig utkast» til et forslag. Der skal altså palestinerne først bo i telt. Så skal det bygges byer på Sinai. Det vil dessuten være flere sikkerhetssoner som sikrer at Palestinerne ikke kommer inn i Israel, ifølge dokumentet.

– Gitt det høye antallet sivile ofre og omfanget av skadene som fulgte de israelske angrepene på Jabalia flyktningleir, er vi er seriøst bekymret for at dette er uproporsjonale angrep som kan være krigsforbrytelser, skriver de.Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) frykter at mistro om intensjoner i Gaza-krigen blant land utenfor Vesten kan svekke støtten til Ukraina.

– Jeg sier ikke at det er sånn eller at vi i Vesten mener dette. Men jeg skjønner at hvis du ser denne krigen som en egypter, sørafrikaner eller brasilianer, at det kan se ut som det er stor harme i Vesten over bestialske drap i Israel.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

AFTENPOSTEN: Siste nytt i krigen mellom Israel og HamasLes deg opp på partene i konflikten og bakgrunnen for den her.

Kilde: Aftenposten | Les mer ⮕

AFTENPOSTEN: Siste nytt i krigen mellom Israel og HamasLes deg opp på partene i konflikten og bakgrunnen for den her.

Kilde: Aftenposten | Les mer ⮕

AFTENPOSTEN: Siste nytt i krigen mellom Israel og HamasLes deg opp på partene i konflikten og bakgrunnen for den her.

Kilde: Aftenposten | Les mer ⮕

AFTENPOSTEN: Siste nytt i krigen mellom Israel og HamasLes deg opp på partene i konflikten og bakgrunnen for den her.

Kilde: Aftenposten | Les mer ⮕

AFTENPOSTEN: Siste nytt i krigen mellom Israel og HamasLes deg opp på partene i konflikten og bakgrunnen for den her.

Kilde: Aftenposten | Les mer ⮕

AFTENPOSTEN: Siste nytt i krigen mellom Israel og HamasLes deg opp på partene i konflikten og bakgrunnen for den her.

Kilde: Aftenposten | Les mer ⮕