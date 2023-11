Siste nytt i krigen mellom Israel og Hamas

Kypros vil etablere en skipskorridor for å sende nødhjelp direkte til Gaza med skip. Tanken er at FN skal ta imot og distribuere bistanden i enklaven. Israels statsminister Benjamin Netanyahu «så initiativet i et positivt i lys» da han snakket med Kypros' president Nikos Christodoulides på telefon tirsdag kveld, sier sistnevntes talsperson.

Sammen med andre EU-land og flere arabiske stater holder Kypros på å skissere en mer detaljert logistikkplan. Målet er å sende en jevn strøm av nødhjelp fra havnebyen Limassol til Gaza så snart forholdene i den beleirede enklaven tillater det.

Før avreise fra Kypros skal skipene sjekkes for å hindre at de tar med seg noe Hamas kan bruke som våpen mot Israel.Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) frykter at mistro om intensjoner i Gaza-krigen blant land utenfor Vesten kan svekke støtten til Ukraina. Foto: Javad Parsa / NTB

Støtten til Ukraina kan bli svekket hvis det oppstår mistro blant land utenfor Vesten om Vestens intensjoner i Midtøsten-konflikten, sier utenriksministeren. – Jeg sier ikke at det er sånn eller at vi i Vesten mener dette. Men jeg skjønner at hvis du ser denne krigen som en egypter, sørafrikaner eller brasilianer, at det kan se ut som det er stor harme i Vesten over bestialske drap i Israel.

Andre europeiske land som Danmark, Sverige og Island avsto fra å stemme og begrunnet det med at resolusjonen manglet en fordømmelse av Hamas.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

AFTENPOSTEN: Siste nytt i krigen mellom Israel og HamasLes deg opp på partene i konflikten og bakgrunnen for den her.

Kilde: Aftenposten | Les mer ⮕

AFTENPOSTEN: Siste nytt i krigen mellom Israel og HamasLes deg opp på partene i konflikten og bakgrunnen for den her.

Kilde: Aftenposten | Les mer ⮕

AFTENPOSTEN: Siste nytt i krigen mellom Israel og HamasLes deg opp på partene i konflikten og bakgrunnen for den her.

Kilde: Aftenposten | Les mer ⮕

AFTENPOSTEN: Siste nytt i krigen mellom Israel og HamasLes deg opp på partene i konflikten og bakgrunnen for den her.

Kilde: Aftenposten | Les mer ⮕

AFTENPOSTEN: Siste nytt i krigen mellom Israel og HamasLes deg opp på partene i konflikten og bakgrunnen for den her.

Kilde: Aftenposten | Les mer ⮕

AFTENPOSTEN: Siste nytt i krigen mellom Israel og HamasLes deg opp på partene i konflikten og bakgrunnen for den her.

Kilde: Aftenposten | Les mer ⮕