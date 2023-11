Siste nytt i krigen mellom Israel og Hamas

Støtten til Ukraina kan bli svekket hvis det oppstår mistro blant land utenfor Vesten om Vestens intensjoner i Midtøsten-konflikten, sier utenriksministeren. – Jeg sier ikke at det er sånn eller at vi i Vesten mener dette. Men jeg skjønner at hvis du ser denne krigen som en egypter, sørafrikaner eller brasilianer, at det kan se ut som det er stor harme i Vesten over bestialske drap i Israel.

Andre europeiske land som Danmark, Sverige og Island avsto fra å stemme og begrunnet det med at resolusjonen manglet en fordømmelse av Hamas. Eide frykter at neste gang vestlige land ber om støtte til en resolusjon i disfavør av for eksempel Russland, kan inkonsistens i slike avstemminger bli brukt mot en.Kypros vil ha etablere en skipskorridor som kan sørge for en jevn strøm av nødhjelp rett fra havnebyen Limassol til Gaza så snart forholdene tillater det. Foto: Petros Karadjias / AP / NTB

Kypros vil etablere en skipskorridor for å sende nødhjelp direkte til Gaza med skip. Tanken er at FN skal ta imot og distribuere bistanden i enklaven. Israels statsminister Benjamin Netanyahu «så initiativet i et positivt i lys» da han snakket med Kypros' president Nikos Christodoulides på telefon tirsdag kveld, sier sistnevntes talsperson.

Sammen med andre EU-land og flere arabiske stater holder Kypros på å skissere en mer detaljert logistikkplan. Målet er å sende en jevn strøm av nødhjelp fra havnebyen Limassol til Gaza så snart forholdene i den beleirede enklaven tillater det.

