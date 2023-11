Siste nytt i krigen mellom Israel og Hamas

Egypt vil åpne grenseovergangen slik flere utlendinger kan komme seg ut fra Gazastripen torsdag, sier palestinske grensemyndigheter ifølge Al Jazeera. I en uttalelse på Facebook, skriver grensemyndighetene at grensen kun blir åpnet for dem som er forhåndsregistrert og som sto på en liste over utlendinger som begynte å forlate Gaza onsdag, melderJordan har bestemt seg for å kalle tilbake til sin ambassadør til Israel i protest mot den israelske krigføringen på Gazastripen.

Jordans utenriksminister Ayman al-Safadi ba samtidig Israel om å ikke sende tilbake til sin ambassadør til Jordan, som har forlatt landet tidligere. – Ambassadørene kan returnere når Israel stanser krigen mot Gaza, den humanitære katastrofen den forårsaker og stopper alle tiltak som fratar palestinere retten til mat, vann, medisiner og retten til et trygt og stabilt liv, sier al-Safadi.

I 1994 undertegnet Jordan og Israel en fredsavtale. Jordan ble dermed det andre arabiske landet som opprettet diplomatiske forbindelser med Israel.Kilder i egyptiske sikkerhetsmyndigheter melder at over 335 utenlandske statsborgere har sluppet ut fra Gaza gjennom grensen mot Egypt.

76 hardt sårede har fått slippe gjennom og fraktes til et feltsykehus like over grensen. Samtidig melder de Hamas-styrte helsemyndighetene at det er over 21.500 skadede igjen inne på Gaza.

