Siste nytt i krigen mellom Israel og Hamas

Det har vært en dramatisk økning i hatefulle ytringer og oppfordring til vold mot palestinere på sosiale medier. Det melder 7amleh, en palestinsk organisasjon som jobber med digitale rettigheter. 7amleh samarbeider med Meta, eieren av Facebook og Instagram, i regionen.har organisasjonen dokumentert 590.000 tilfeller av hatefulle ytringer og voldelig innhold. De fleste av disse skal være på hebraisk og er publisert på X/Twitter.

7amleh mener også israelske myndigheter har brutt palestineres digitale rettigheter ved å arrestere, avhøre og trakassere palestinere for innhold publisert på sosiale medier. Et eksempel er den palestinsk-israelske skuespilleren Maisa Abd Elhadi, som bleFN fordømmer de israelske angrepene på flyktningleiren Jabalia på Gazastripen tirsdag og onsdag.

– Dette er de hittil siste grusomhetene som rammer befolkningen på Gazastripen, der kampene har gått inn i en enda mer skremmende fase med stigende fryktelige humanitære konsekvenser, sier FNs nødhjelpssjef Martin Griffiths i en uttalelse onsdag.

Tirsdag ble minst 50 mennesker drept i et israelsk bombeangrep mot Jabalia, deriblant flere sivile, ifølge palestinske helsemyndigheter. Onsdag ble flyktningleiren bombet på nytt. Så langt er det uklart hvor mange som er drept eller såret i dette angrepet.Minst fire palestinere skal være drept i angrep på okkuperte Vestbredden, ifølge palestinske helsemyndigheter.De første har krysset grensen til Egypt.

