Siste nytt i krigen mellom Israel og Hamas

Siden begynnelsen av krigen har Israels forsvar (IDF) truffet over 11 000 mål på Gazastripen, melder pressekontoret til de israelske myndighetene.FN fordømmer de israelske angrepene på flyktningleiren Jabalia på Gazastripen tirsdag og onsdag.

– Dette er de hittil siste grusomhetene som rammer befolkningen på Gazastripen, der kampene har gått inn i en enda mer skremmende fase med stigende fryktelige humanitære konsekvenser, sier FNs nødhjelpssjef Martin Griffiths i en uttalelse onsdag.

Tirsdag ble minst 50 mennesker drept i et israelsk bombeangrep mot Jabalia, deriblant flere sivile, ifølge palestinske helsemyndigheter. Onsdag ble flyktningleiren bombet på nytt. Så langt er det uklart hvor mange som er drept eller såret i dette angrepet.Minst fire palestinere skal være drept i angrep på okkuperte Vestbredden, ifølge palestinske helsemyndigheter.

Lederen for Hamas' politiske fløy, Ismail Haniyeh, sier i en uttalelse at han advarte verden mot å la Israel fortsette å undertrykke palestinere.– Vi advarte alle vi møtte mot å la Israel fortsette å angripe al-Aqsa-moskeen, å tillate sine bosettere å spre ødeleggelse og begå drap. Vi advarte dem at det ikke ville gå upåaktet hen.

Han sier at gislene som holdes i Gaza utsettes for den samme «døden og ødeleggelsen» som palestinerne gjør. Ifølge Haniyeh har Hamas informert meglerne om behovet for å umiddelbart stoppe angrepene mot palestinere.– Den begynner med å stoppe den kriminelle aggresjonen og åpne grensene, få gjennom en fangeutvekslingsavtale, og slutter med en politisk vei mot etableringen av en selvstendig palestinsk stat med Jerusalem som sin hovedstat, og med rett til selvbestemmelse.De første har krysset grensen til Egypt.

