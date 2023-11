Siste nytt i krigen mellom Israel og Hamas

Siden begynnelsen av krigen har Israels forsvar (IDF) truffet over 11 000 mål på Gazastripen, melder pressekontoret til de israelske myndighetene.Livene til 70 kreftpasienter på det tyrkisk-palestinske vennskapssykehuset på Gaza skal være i fare. Sykehuset har nemlig gått tom for drivstoff. Det sier sykehusdirektøren via Al Jazeera.Mai al-Khalia er helseminister i den Fatah-ledede regjeringen på Vestbredden.

Ifølge Hamas-styrte myndigheter skal angrepet være rettet mot en boligblokk i Al Faloujah-nabolaget i flyktningleiren. Dette er ikke verifisert ennå av andre kilder.Gårsdagens angrep mot den samme leiren skal ha tatt livet av over 47 mennesker. Det israelske militæret tok ansvar for angrepet, som etterlot enorme kratre i leiren.De første har krysset grensen til Egypt.

AFTENPOSTEN: Siste nytt i krigen mellom Israel og HamasLes deg opp på partene i konflikten og bakgrunnen for den her.

Kilde: Aftenposten

