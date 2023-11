Siste nytt i krigen mellom Israel og Hamas

Siden begynnelsen av krigen har Israels forsvar (IDF) truffet over 11 000 mål på Gazastripen, melder pressekontoret til de israelske myndighetene.Helsedepartementet på den Hamas-styrte Gazastripen sier at minst 8796 mennesker er blitt drept siden krigsutbruddet for litt over tre uker siden.Rundt 1400 mennesker ble drept på israelsk side da Hamas angrep Israel 7. oktober, ifølge israelske myndigheter, som også sier at over 200 ble bortført av Hamas.

Det israelske militæret (IDF) har publisert bilder av korvetter som seiler utenfor Eilat, Israels sørligste by. Det skjer dagen etter at Houthi-opprørere meldte å ha skutt raketter og sendt angrepsdroner fra Jemen mot Israel. De omtalte angrepene kom som gjengjeldelse for Israels krigføring mot Hamas.Grensen til Egypt delvis åpnet. Yassmein Alhabbash i Norge frykter søsteren på Gaza ikke får beskjed hvis nordmenn kan dra.

