Siste nytt i krigen mellom Israel og Hamas

Siden begynnelsen av krigen har Israels forsvar (IDF) truffet over 11 000 mål på Gazastripen, melder pressekontoret til de israelske myndighetene.Syv sivile gisler ble drept i det israelske luftangrepet mot flyktningleiren Jabalia ved Gaza by tirsdag, hevder Hamas' militære fløy.Israel sier landet utplasserer marinefartøy i Rødehavet etter meldinger om nye angrep fra Houthi-opprørerne i Jemen tirsdag.

Det israelske militæret (IDF) har publisert bilder av korvetter som seiler utenfor Eilat, Israels sørligste by. Det skjer dagen etter at Houthi-opprørere meldte å ha skutt raketter og sendt angrepsdroner fra Jemen mot Israel. De omtalte angrepene kom som gjengjeldelse for Israels krigføring mot Hamas.Bolivias president Luis Arce (til venstre) har gjort som tidligere president Evo Morales (til høyre) og brutt de diplomatiske båndene til Israel.

Det søramerikanske landet bryter de diplomatiske båndene som en «avvisning og fordømmelse av den aggressive og uforholdsmessige israelske militæroffensiven som gjennomføres på Gazastripen og som truer internasjonal fred og sikkerhet», står det i en uttalelse fra utenriksdepartementet i La Paz.For mindre enn 30 minutter siden

AFTENPOSTEN: Siste nytt i krigen mellom Israel og HamasLes deg opp på partene i konflikten og bakgrunnen for den her.

Kilde: Aftenposten | Les mer ⮕

