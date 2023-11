Siden begynnelsen av krigen har Israels forsvar (IDF) truffet over 11 000 mål på Gazastripen, melder pressekontoret til de israelske myndighetene.Saudi-Arabia fordømmer Israels angrep mot flyktningleiren Jabalia i kraftige ordelag. Hamas melder at 50 ble drept i angrepet.

Landet fordømmer Israels «umenneskelige» angrep på det sterkeste, ifølge landets utenriksdepartement.En video filmet av nyhetsbyrået AFP viser at minst 47 antatt døde blir løftet ut av ruinene etter angrepet.Militært personell på plass på den egyptiske siden av grenseovergangen Rafah tirsdag. Foto: Ahmed Hatem / AP / NTB

Qatar skal ha forhandlet frem en avtale mellom Egypt, Israel og Hamas som åpner for at utlendinger og noen kritisk sårede kan forlate den beleirede Gazastripen. Avtalen er forhandlet frem med USA som koordinator, melder Reuters. De henviser til en anonym kilde som er orientert om saken.

Hvor lenge grenseovergangen mellom Egypt og Gazastripen vil holdes åpen og når åpningen skal skje, er så langt ikke kjent.Motstridende påstander om sivile dødsfall i JabaliaDet israelske militæret (IFD) hevder det ikke er troverdige tall på hvor mange som ble drept i flyangrepet mot Jabalia på Gazastripen.

Helsedepartementet på den Hamas-kontrollerte enklaven oppgir at minst 50 personer døde og at mange flere ble såret. En av talspersonene for det israelske militæret (IDF), Jonathan Conricus, sier i en video at IDF er innforstått med at det finnes rapporter om sivile dødsfall i angrepet, men at det ikke er sikre tall på antall døde.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

AFTENPOSTEN: Siste nytt i krigen mellom Israel og HamasLes deg opp på partene i konflikten og bakgrunnen for den her.

Kilde: Aftenposten | Les mer ⮕

AFTENPOSTEN: Siste nytt i krigen mellom Israel og HamasLes deg opp på partene i konflikten og bakgrunnen for den her.

Kilde: Aftenposten | Les mer ⮕

AFTENPOSTEN: Siste nytt i krigen mellom Israel og HamasLes deg opp på partene i konflikten og bakgrunnen for den her.

Kilde: Aftenposten | Les mer ⮕

AFTENPOSTEN: Siste nytt i krigen mellom Israel og HamasLes deg opp på partene i konflikten og bakgrunnen for den her.

Kilde: Aftenposten | Les mer ⮕

AFTENPOSTEN: Siste nytt i krigen mellom Israel og HamasLes deg opp på partene i konflikten og bakgrunnen for den her.

Kilde: Aftenposten | Les mer ⮕

AFTENPOSTEN: Siste nytt i krigen mellom Israel og HamasLes deg opp på partene i konflikten og bakgrunnen for den her.

Kilde: Aftenposten | Les mer ⮕