I tillegg fikk to andre soldater alvorlige skader da de ble såret i kamp tirsdag, uttaler IDF videre.Utenriksminister Antony Blinken sa i Senatet tirsdag at Gazas framtid ikke er klar, men at USA og andre land diskuterer ulike muligheter.USA og andre land studerer en rekke mulige løsninger for Gazastripens fremtid hvis Hamas blir fjernet fra makten, sier USAs utenriksminister Antony Blinken.

Status quo der den palestinske islamistgruppen Hamas kontrollerer den tett befolkede enklaven, kan ikke fortsette. Men Israel har heller ikke noe ønske om å styre Gazastripen, uttalte Blinken i en høring i en komité i Senatet tirsdag.

– Mellom disse to ståstedene finnes det en rekke mulige løsninger som vi ser svært nøye på nå, noe også andre land gjør, sa Blinken.Bortfallet av tjenestene skyldes at den internasjonale tilgangen til Gazastripen er blitt frakoblet på nytt, hevder teleoperatøren, som er den største på Gazastripen, i en uttalelse på meldingstjenesten

AFTENPOSTEN: Siste nytt i krigen mellom Israel og Hamas

