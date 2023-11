Siste nytt i krigen mellom Israel og Hamas

59 lastebiler med nødhjelp har kjørt inn på Gazastripen gjennom grenseovergangen Rafah tirsdag, opplyser Palestinas Røde Halvmåne. Kolonnen besto av fire lastebiler som ble levert av Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC), mens resten ble levert av Egypts Røde Halvmåne, skriver Palestinas Røde Halvmåne i et innlegg på

Til sammen 217 lastebiler med nødhjelp har sluppet inn på Gazastripen siden Israel gikk til angrep for over tre uker siden, ifølge organisasjonen. I forrige uke sa FN at trengs det minst 100 lastebiler med nødhjelp pr. dag for å dekke det enorme behovet for mat, vann, medisinsk utstyr og drivstoff til befolkningen.Dette blir Blinkens tredje besøk til Israel siden krigen mellom Israel og Hamas startet 7. oktober.Dette er ikke første gang Bolivia kutter de diplomatiske båndene til Israel. De gjorde det også i 2009. Det var også på grunn av angrep på Gazastripen.

