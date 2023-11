Siste nytt i krigen mellom Israel og Hamas

– Helsepersonell vil i morgen (onsdag) stå klar ved grenseovergangen for å undersøke pasienter som kommer fra Gazastripen og vurdere hvilke sykehus de skal sendes videre til, opplyser en ikke navngitt kilde i helsevesenet i den egyptiske byen El Arish til nyhetsbyrået AFP.

Tirsdag kom det frem at den israelske regjeringen har sett på muligheten for å forflytte hele Gazas befolkning til Egypt. Mens de to partene er uenige, har sykehusene i Gaza blitt stadig mer overfylt med pasienter og flyktninger og mangelen på medisiner og vann er blitt stadig mer desperat.

