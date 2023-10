Siste nytt i krigen mellom Israel og Hamas

Israels statsminister Benjamin Netanyahu har på en pressekonferanse uttalt at Israel er inne i «steg to» i krigen.

Over 8000 er drept i Gaza, ifølge de Hamas-kontrollerte helsemyndighetene. Om lag halvparten av de drepte skal være barn. Aftenposten har ikke mulighet til å verifisere tallene. Palestinske medier melder natt til søndag om at internett- og telefondekning gradvis er kommet tilbake på Gazastripen, etter å ha vært brutt siden fredag kveld.En begravelse på Vestbredden , 25. oktober 2023. Ifølge palestinske helsemyndigheter er mer enn 110 personer drept på Vestbredden siden 7. oktober.Tre palestinere skal være drept i sammenstøt med med israelske styrker i natt.

Sammenstøtene skal ha skjedd tre forskjellige steder på Vestbredden: I Kfar Taummun i nord, i Beit Rima nær Ramallah, og i Askar flyktningleir i Nablus.Fire and smoke rise following an Israeli airstrike in the Gaza Strip, as seen from southern Israel, Saturday, Oct. 28, 2023. (AP Photo/Ilan Assayag) headtopics.com

Internett- og telefondekning har gradvis kommet tilbake på Gazastripen, melder palestinske medier natt til søndag. Fredag ble internett- og telefonlinjene ble brutt på Gazastripen. Det har paralysert helsetjenestene og gjort det svært vanskelig å få informasjon fra enklaven. Det har heller ikke vært mulig å ringe etter ambulanse.

– Data i sanntid viser at internettforbindelse blir gjenopprettet på Gazastripen, skrev de klokken 3.37.I snart ett døgn har Gazastripen vært uten internettforbindelse og mobildekning.

Siste nytt i krigen mellom Israel og HamasLes deg opp på partene i konflikten og bakgrunnen for den her. Les mer ⮕

Siste nytt i krigen mellom Israel og HamasLes deg opp på partene i konflikten og bakgrunnen for den her. Les mer ⮕

Siste nytt i krigen mellom Israel og HamasLes deg opp på partene i konflikten og bakgrunnen for den her. Les mer ⮕

Siste nytt i krigen mellom Israel og HamasLes deg opp på partene i konflikten og bakgrunnen for den her. Les mer ⮕

Siste nytt i krigen mellom Israel og HamasLes deg opp på partene i konflikten og bakgrunnen for den her. Les mer ⮕

Siste nytt i krigen mellom Israel og HamasLes deg opp på partene i konflikten og bakgrunnen for den her. Les mer ⮕