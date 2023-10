Israels statsminister Benjamin Netanyahu har på en pressekonferanse uttalt at Israel er inne i «steg to» i krigen.

Palestinske medier melder natt til søndag om at internett- og telefondekning gradvis er kommet tilbake på Gazastripen, etter å ha vært brutt siden fredag kveld.Fire and smoke rise following an Israeli airstrike in the Gaza Strip, as seen from southern Israel, Saturday, Oct. 28, 2023. (AP Photo/Ilan Assayag)

Fredag ble internett- og telefonlinjene ble brutt på Gazastripen. Det har paralysert helsetjenestene og gjort det svært vanskelig å få informasjon fra enklaven. Det har heller ikke vært mulig å ringe etter ambulanse. headtopics.com

De eneste som kan bruke mobilene sine noe slik situasjonen er nå, er de som har utenlandske SIM-kort. Disse kan i noen tilfeller koble seg på israelske eller egyptiske basestasjoner.via talemeldinger på WhatsApp, forteller at innbyggerne ikke får tak i slektningene sine. De vet rett og slett ikke om familiemedlemmene er døde eller i live etter lørdagens opptrapping av angrepene.

Også hjelpeorganisasjonen Care har mistet kontakten med sine ansatte på Gazastripen etter at Israel trappet opp angrepene.

Siste nytt i krigen mellom Israel og Hamas

