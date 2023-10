Siste nytt i krigen mellom Israel og Hamas

Israels statsminister Benjamin Netanyahu har på en pressekonferanse uttalt at Israel er inne i «steg to» i krigen.

Internettet og mobilnettet er fortsatt nede. Nøhjelpsorganisasjoner har mistet kontakt med sine ansatte. UD har mistet kontakten med nordmenn i Gaza.Minst 377 mennesker er drept på Gazastripen siden Israel trappet opp krigen mot Hamas, opplyste helsedepartementet i Gaza lørdag ettermiddag. Foto: Abed Khaled / AP / NTB

– Vi er ekstremt bekymret for våre kolleger i Gaza. Vi får ikke kontakt med dem, og kan ikke annet enn å håpe at de har overlevd natten, sier Kaj-Martin Georgsen, generalsekretær i Care Norge. – Før vi mistet kontakten, hørte vi rapporter om leger som måtte utføre keisersnitt uten bedøvelse. Tusenvis av barn er drept. Det som skjer i Gaza nå, er ikke menneskeheten verdig, sier Georgsen.For tredje helg på rad var det en stor demonstrasjon i London mot Gazakrigen. Foto: Jordan Pettitt/PA via AP / NTB headtopics.com

I London anslår britiske medier at minst 100.000 mennesker deltok da det for tredje helg på rad ble avholdt en propalestinsk demonstrasjon her.Det var også demonstrasjoner i blant annet København, Roma, Stockholm, Oslo og Berlin.

Siste nytt i krigen mellom Israel og HamasLes deg opp på partene i konflikten og bakgrunnen for den her. Les mer ⮕

