Siste nytt i krigen mellom Israel og Hamas

En talsperson for det israelske militæret sier at de utvider bakkeoperasjonen på Gazastripen fredag kveld.

Røde Kors sier deres første gruppe med hjelpearbeidere har kommet seg inn på Gazastripen fredag, sammen med seks lastebiler med nødhjelp. Hamas hevder at 50 gisler skal være drept i isralske luftangrep. Ifølge Israels hær holder Hamas fortsatt rundt 220 gisler og krigsfanger.Tormod Heier, professor i militær strategi og operasjoner, trekker fredag kveld fram fire indikatorer som han mener tyder på at en bakkeinvasjon av Gaza er forestående. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Professor Tormod Heier ved Forsvarets høgskole anser utviklingen fredag som tegn på at en større operasjon kan være på trappene.Disse er: Utnyttelse av nattemørket, strøm- og nettverksbrud, intense luftangrep og påstått fremrykking på bakken. headtopics.com

– Kombinert kan dette skape denne sjokkeffekten som kan gi israelerne et initiativ som gjør at de kan holde momentumet oppe. Sånn sett tyder dette på en bakkeinvasjon, sier Heier til Dagbladet.Hamas' væpnede fløy sier de fredag kveld kjemper mot israelske bakkestyrker på to områder inne på Gazastripen.

– Vi konfronterer en israelsk bakkeinvasjon i Beit Hanoun og i den østlige delen av Bureij. Der finner det sted voldelige sammenstøt på bakken, står det i en uttalelse fra Ezzedine al-Qassam-brigadene.Det israelske forsvaret (IDF) varslet tidligere fredag kveld økt aktivitet på bakken på Gazastripen. headtopics.com

