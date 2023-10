Siste nytt i krigen mellom Israel og Hamas

Røde Kors sier deres første gruppe med hjelpearbeidere har kommet seg inn på Gazastripen fredag, sammen med seks lastebiler med nødhjelp.

Hamas hevder at 50 gisler skal være drept i isralske luftangrep. Ifølge Israels hær holder Hamas fortsatt rundt 220 gisler og krigsfanger.Hamas' væpnede fløy sier de fredag kveld kjemper mot israelske bakkestyrker på to områder inne på Gazastripen.

– Vi konfronterer en israelsk bakkeinvasjon i Beit Hanoun og i den østlige delen av Bureij. Der finner det sted voldelige sammenstøt på bakken, står det i en uttalelse fra Ezzedine al-Qassam-brigadene.Det israelske forsvaret (IDF) varslet tidligere fredag kveld økt aktivitet på bakken på Gazastripen. headtopics.com

FNs hovedforsamling har med støtte fra 120 land vedtatt en ikke-bindende resolusjon som tar til orde for en umiddelbar humanitær våpenhvile på Gazastripen. I teksten tas det til orde for «en umiddelbar, varig og vedvarende humanitær våpenhvile som fører til opphør av fiendtlighetene». 14 land stemte mot og 45 land avsto.

Jordan har forfattet resolusjonsutkastet, som måtte ha støtte fra to tredjedeler av FN-medlemmene som var til stede i salen.Før avstemningen ble et utkast til endring i resolusjonsteksten, forfattet av Canada, diskutert. Dette utkastet fikk ikke nok stemmer til å bli vedtatt. 88 land stemte for, blant dem Norge. 55 land stemte mot og 23 avsto fra å stemme. headtopics.com

Canada presenterte sitt forslag til endring i teksten fordi det jordanske utkastet ikke navnga Hamas. Den jordanske formuleringen, som altså ble vedtatt, nevner ikke Hamas.Palestinske Røde Halvmåne har mistet kontakt med alle sine team, ifølge Røde Kors. Som konsekvens er det ikke mulig å ringe ambulanse på Gazastripen.

