Siste nytt i krigen mellom Israel og Hamas

Røde Kors sier deres første gruppe med hjelpearbeidere har kommet seg inn på Gazastripen fredag, sammen med seks lastebiler med nødhjelp.

Hamas hevder at 50 gisler skal være drept i isralske luftangrep. Ifølge Israels hær holder Hamas fortsatt rundt 220 gisler og krigsfanger.Palestinske Røde Halvmåne har mistet kontakt med alle sine team, ifølge Røde Kors. Som konsekvens er det ikke mulig å ringe ambulanse på Gazastripen.

– Ambulansepersonell fra Palestinsk Røde Halvmåne har i 20 døgn rykket ut for å gi førstehjelp til sårede og har hentet ut utallige døde. Nå er det ikke mulig å ringe etter hjelp, men de må rykke ut der de ser bombene slår ned, sier Jørgen Haldorsen, utenlandssjef i Røde Kors i Norge, i en pressemelding. headtopics.com

USA støtter pause i kamphandlingene på Gazastripen for å få sendt inn humanitær hjelp og drivstoff til sivilbefolkningen, uttaler Det hvite hus. Hvis det trengs en lokal midlertidig pause i kamphandlingene for å få gisler som Hamas har tatt til fange på Gazastripen ut av området, så støtter USA også det. Det sier John Kirby, talsmann for USAs nasjonale sikkerhetsråd.

– Vi øker presset på Hamas, militæroperasjonene våre er på vei, sier Netanyahus rådgiver Mark Regev fredag kveld.

