Siste nytt i krigen mellom Israel og Hamas

Røde Kors sier deres første gruppe med hjelpearbeidere har kommet seg inn på Gazastripen fredag, sammen med seks lastebiler med nødhjelp.

Hamas hevder at 50 gisler skal være drept i isralske luftangrep. Ifølge Israels hær holder Hamas fortsatt rundt 220 gisler og krigsfanger. Talsmann for USAs nasjonale sikkerhetsråd, John Kirby, sier USA støtter humanitær pause på Gazastripen. Foto: Susan Walsh / AP / NTB

USA støtter pause i kamphandlingene på Gazastripen for å få sendt inn humanitær hjelp og drivstoff til sivilbefolkningen, uttaler Det hvite hus. Hvis det trengs en lokal midlertidig pause i kamphandlingene for å få gisler som Hamas har tatt til fange på Gazastripen ut av området, så støtter USA også det. Det sier John Kirby, talsmann for USAs nasjonale sikkerhetsråd.Israel trappet fredag kveld opp angrepene mot den nordlige delen av Gazastripen. Hamas ber verdenssamfunnet gripe inn. headtopics.com

Islamistgruppen Hamas oppfordrer verdenssamfunnet til umiddelbar handling for å stanse Israels bombing av Gazastripen. – Vi oppfordrer arabiske og muslimske land og verdenssamfunnet til å utvise ansvarlighet og handle umiddelbart for å stanse kriminelle handlinger og rekker med massakrer mot folket vårt, står det i en uttalelse fra Hamas fredag kveld.

Uttalelsen ble kjent samtidig som Israel trappet opp luftangrepene mot den nordlige delen av Gazastripen og internett- og telefonlinjene ble brutt i store deler av enklaven.

