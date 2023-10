Siste nytt i krigen mellom Israel og Hamas

Røde Kors sier deres første gruppe med hjelpearbeidere har kommet seg inn på Gazastripen fredag, sammen med seks lastebiler med nødhjelp.

Islamistgruppen Hamas oppfordrer verdenssamfunnet til umiddelbar handling for å stanse Israels bombing av Gazastripen. Uttalelsen ble kjent samtidig som Israel trappet opp luftangrepene mot den nordlige delen av Gazastripen og internett- og telefonlinjene ble brutt i store deler av enklaven.Hundretusenvis av palestinere har flyktet fra sine hjem på Gazastripen, og mange av dem bor i FN-drevne skoler, som i Deir al-Balah. Et barn som ble drept i israelske luftangrep, ble begravet her fredag.

– Uten en fundamental endring, vil Gazas befolkning rammes av en enestående lavine av menneskelige lidelser, sier Guterres i en uttalelse fredag. – Verifikasjonssystemet for forflytning av varer via Rafah-overgangen må endres slik at langt flere lastebiler kan kjøre inn på Gazastripen uten forsinkelser. Vi må oppfylle forventningene og kjernebehovene til sivilbefolkningen, sier Guterres.Shifa-sykehuset i Gaza by benyttes som skjulested og kommandosenter for Hamas, hevder den israelske hæren. Hamas avviser anklagen som grunnløs. headtopics.com

– Hamas har omgjort sykehus til kommando- og kontrollsentre og skjulesteder for terrorister og deres ledere, sier den israelske hærens talsmann Daniel Hagari torsdag.

Aftenposten

